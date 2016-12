15 aprile 2015 Vasco: "Mi piace Papa Francesco, è simpatico e innovatore" Il rocker di Zocca lo confessa in una intervista in radio in cui parla anche del rapporto con le donne e la morte Tweet google 0 Invia ad un amico

17:50 - Il rapporto con le donne, che non è mai stato in grado di lasciare, la morte (pensa di andarsene prima di diventare vecchio), la Chiesa e le difficoltà di Papa Francesco. Vasco Rossi si racconta a ruota libera a "Non è un paese per giovani" su Rai Radio2. "Papa Bergoglio vuole portare la Chiesa sulla strada della semplicità, anche della povertà, ma non credo che ci arrivi, la Chiesa costa! Però è simpatico e ha dato una bella impronta nuova alla Chiesa", spiega.

Uno come Vasco Rossi si sente mai inadeguato? "Tante e tante volte, è una cosa che ho sempre avuto. Quando la gente mi incontra non vede me ma il 'personaggio' e io non so se sono all'altezza di quello che hanno in testa". Il rocker di Zocca parla delle donne: "Non le ho mai capite. Per esempio non sono mai riuscito a lasciarne una: se lei non vuole, tu non ci riesci. Io ho provato, ho detto 'io ti lascio' e lei ha detto 'no' e ho dovuto soccombere".



Rossi si lascia andare anche a considerazioni sulla vita e confessa di pensare alla morte: "La vita è corta ma è anche lunga abbastanza per rompersi i coglioni! Mi ricordo che mio nonno, negli ultimi dieci anni di vita, non parlava più. Secondo me si era rotto. Ecco, io penso che arriverò a quel punto lì. Pensavo di morire prima e invece sono ancora qui?".