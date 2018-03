Varry si muove tra pop e folk con "La canzone di Marì"

Si intitola "La canzone di Marì" il singolo che segna il debutto della cantautrice Varry. Reduce da due anni ha fatto di corsi di scrittura con Zibba e Giuseppe Anastasi, ha preso la borsa di studio per il CET di Mogol. Ha fatto i corsi di canto dalla famosa vocal coach Danila Satragno (che ha lavorato con Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi e Red Canzian solo per citarne alcuni) L’estate scorsa ha aperto il concerto di Tozzi a Lugano. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video.