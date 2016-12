Vanessa Paradis tenera mamma in Grecia

Abbracci e tante risate in riva al mare per Vanessa Paradis e il figlio Jack. La cantante e attrice francese, conosciuta per essere l'ex moglie di Johnny Depp, è fuggita in Grecia per trascorrere le tanto meritate vacanze in compagnia della sua famiglia. Tra un bagno e l'altro, giochi sul bagnasciuga e piccole attenzioni si dimostra una mamma tenera e premurosa.