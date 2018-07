La coppia si è conosciuta sul set del film Chien nel 2016 e stando ai rumor ha giocato in anticipo sulle nozze, previste per il 19 luglio, con una cerimonia per pochi intimi. Qualche giorno fa l'attrice ha saltato la première del suo ultimo film, "Un couteau dans le couer" a Parigi per cause, stando a quanto riferito dal regista della pellicola, Yann Gonzalez, legate alla salute del figlio Jack, 16 anni, avuto da Johnny Depp. Notizie mai confermate ma nemmeno smentite né dalla Paradis, che a quanto pare era impegnata nella preparazione del suo matrimonio, né dall'attore hollywoodiano, che ha continuato indisturbato il tour con la sua band "Hollywood Vampires".