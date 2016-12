Vanessa Hudgens, red carpet 'ingessato': nasconde la mano fasciata ai fotografi

Nonostante un dito rotto, Vanessa Hudgens ha voluto presenziare alla cerimonia dell'Industry Dance Award, dove le è stato conferito il premio "Breakthrough Performer". Una volta sul red carpet, l'attrice ha cercato di nascondere ai fotografi la sua mano ingessata, fasciata con una benda gialla come il suo abito da sera. La posa innaturale ha scatenato ancora di più i fotografi e il tentativo di celare la mano infortunata è stato vano.

Vanessa Hudgens si è fratturata l'anulare destro il 5 agosto, mentre si trovava al Chiltern Firehouse, un hotel di lusso di Londra, e aveva mostrato il dito infortunato ai 9 milioni e mezzo di fan su Instagram. "Ora mi sento come Rocky", aveva poi scritto, sempre sui social, pubblicando la foto della mano ingessata.



Mercoledì sera, a Los Angeles, dove si è tenuta la serata di gala, la Hudgens si è presentata con un abito lungo giallo dalla scollatura profonda, accompagnata dal fidanzato Austin Butler, con il quale solo lunedì ha trascorso una giornata a Disneyland per festeggiare il 24mo compleanno di lui. Insomma il piccolo incidente non ha bloccato l'ex stellina Disney, che presto debutterà a Broadway con il musical Gigi.