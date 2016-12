Vandalizzata "stella" di Bill Cosby

01:16 - La stella sulla Walk of Fame di Hollywood dedicata a Bill Cosby, l'attore americano nella bufera per le accuse di molestie sessuali avanzate da una ventina di donne, è stata il bersaglio di atti di vandalismo da parte di ignoti. In almeno tre punti è stata tracciata la scritta "stupratore", che è stata prontamente rimossa. La polizia ha aperto un'indagine sull'accaduto.