Van De Sfroos, dalle osterie del lago di Como a San Siro

"Non so se ricapiterà un’occasione come questa. È un regalo che facciamo alla gente che ama la mia musica. È un pubblico intergenerazionale, dai neonati ai nonni. Sarà importante la loro presenza più che la mia. Lo stadio è come una conchiglia, se è vuoto sembra che dorma. Saranno i boati e le voci del pubblico a farla suonare".



Van De Sfroos è al lavoro su un nuovo album dopo la raccolta del 2015 "Synfuniia", in cui ha presentato quattordici sue canzoni riarrangiate in chiave sinfonica e dopo l'ultimo album in Studio del 2014, "Goga e Magoga", arrivato al secondo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia. Ha vinto due volte il Premio Tenco e si è classificato quarto alla 61ª edizione del Festival di Sanremo con "Yanez".