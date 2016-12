27 agosto 2015 Valerio Scanu, venduta a 3.080 euro la canottiera delle polemiche Il cantante aveva messo allʼasta la canotta indossata sul palco di Cosenza, dopo le critiche ricevute sul web. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza

Valerio Scanu si prende la rivincita contro quanti lo avevano criticato sul web per la canotta, gialla e traforata, indossata a Cosenza durante la settima tappa del suo tour. L'asta di beneficenza su eBay, promossa dal cantante in risposta alle polemiche, si è rivelata un successo. La maxi canotta è stata venduta per 3.080 euro."Dalla stupidità e dalla cattiveria della gente repressa, si può sempre trarre qualcosa di positivo", ha commentato Scanu.

"Posso ritenermi strafelice per essere riuscito a vendere la mia tanto discussa canotta gialla a più di 3.000 euro, che devolverò interamente in beneficenza all'associazione 'Diamo Una Mano'", ha detto Valerio Scanu, annunciando che andrà a consegnare l'assegno di persona, a Napoli, dove la onlus opera, dedicandosi ai bambini ricoverati nei reparti di oncologia infantile degli ospedali partenopei.



Intanto prosegue il tour estivo del cantante, che venerdì 28 agosto sarà nella sua Sardegna, a Porto Cervo. In programma altre quattro date, il 31 agosto a Camposano (Napoli), il 5 settembre a Tagliacozzo (L'Aquila), il 12 a Fontechiari (Frosinone) e il 19 a Fiano Romano (Roma).