Valeria Marini, scatti social sul set di un cortometraggio

La trama parte dal termine della puntata dello show televisivo di Laura. Il manager Walter (Walter D'Errico) le comunica che quella è stata la sua ultima serata e non c'è stato modo d'impedire la chiusura del programma. Quella sera la protagonista deciderà per la prima volta nella sua vita di tornare a casa a piedi. Per strada scoprirà una realtà molto più sincera e rassicurante della vita che ha vissuto fino a quel momento, guidata lungo il suo cammino da Miranda (Aurora Messina), nota mendicante locale, ex stella del varietà negli anni 80.