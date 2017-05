Valeria Farinacci, dopo Sanremo arriva "Dopo cena": ecco il video

Dopo aver calcato il palco del Festival di Sanremo 2017 nella categoria Nuove Proposte, ritroviamo Valeria Farinacci con "Dopo cena", secondo singolo estratto dall’album "Insieme". Tgcom24 vi offre il video in esclusiva del brano che parla dell’incertezza nel futuro ed è scritto da Giuseppe Anastasi, penna storica di Arisa. L'interprete ternana è protagonista insieme all’attore Gabriele Rossi in una storia quotidiana in cui l’auspicio è quello di essere almeno "serena".