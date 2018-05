Usa, si suicida lo stalker di Sandra Bullock

Nessuno sparoCorbett non si era presentato a un'udienza in tribunale il 23 aprile, così i poliziotti hanno bussato alla porta della sua abitazione per eseguire un mandato. In tutta risposta, l'uomo si è barricato in casa e ha minacciato di uccidere gli agenti. A questo punto sono intervenuti gli Swat, la squadra speciale che agisce in casi ad alto rischio, come terrorismo o salvataggio di ostaggi. Cinque ore di trattative, che non hanno avuto l'esito sperato. Non si è sentito nessuno sparo provenire dall'interno. Corbett però è stato trovato morto, dopo essersi ferito da solo.