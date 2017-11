Netflix: "Stop 'House of Cards' se resta Kevin Spacey"

"Netflix non sarà più coinvolta con altre produzioni di 'House of Cards' che includano Kevin Spacey". E' quanto si legge in un comunicato della società, che taglia così i legami con l'attore protagonista della serie dopo le accuse di molestie sessuali. Netflix fa sapere che lavorerà con la società che produce la serie, Media rights capital, per valutare se continuare lo show senza Spacey.