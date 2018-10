Usa, mossa di wrestling sul palco ai danni del cantante dei Limp Bizkit

Durante l’esibizione dei Limp Bizkit al Rock Allegiance Festival in New Jersey dello scorso weekend, il frontman del gruppo, Fred Durst, è stato vittima di un attacco alle spalle sferrato da Shaggy 2 Dope degli Insane Clown Posse. Quest’ultimo ha cercato di colpire il collega con un dropkick, un calcio volante in stile wrestling, andato però a vuoto.



Prontamente è intervenuta la security che ha placcato l'aggressore bloccandolo a terra. Durst ha subito commentato con il pubblico: “Che sfigato, non è nemmeno riuscito a metterlo a segno”. Non sono certe le motivazione del gesto, anche se si suppone che ci siano vecchie rancori ancora da risolvere.