Usa, morto Dalton Prager: la sua storia aveva ispirato il film "Colpa delle stelle"

A dare la notizia è stata proprio la giovane, che in un commovente post pubblicato sulla sua pagina Facebook ha scritto: "Il mio migliore amico, il vero amore della mia vita, se n'è andato. Dalton ha combattuto una lunga e difficile battaglia contro la fibrosi cistica. E' stato un combattente coraggioso, il verbo "mollare" non è mai stato nel suo vocabolario. Grazie per tutto il tuo amore, le preghiere e le parole gentili che ci hai regalato negli ultimi anni. Ti amo Dalton, per sempre e per sempre...". A condividere il dolore di Katie anche numerosi "fan" della coppia che, dopo l'uscita del film, hanno seguito via social la loro storia.



Il film - Colpa delle Stelle è uscito nelle sale nel 2014. Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di John Green, racconta la storia di amore e malattia di due giovani. Lei, 16 anni, affetta da cancro, si innamora di un coetaneo, ex giocatore di basket con una gamba amputata a causa di un tumore osseo, che muore dopo una ricaduta. A ispirare la storia del personaggio maschile è stata proprio la lunga battaglia del 25enne Dalton Prager.