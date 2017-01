Usa, le star dello spettacolo dedicano a Trump: "I Will Survive"

Da Natalie Portman a Amy Adams , da Chris Pine a Emma Stone : tutti contro il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le star di Hollywood gli hanno fatto una dedica particolare interpretando ironicamente la canzone " I Will Surviv " di Gloria Gaynor in un video della rivista W che sta spopolando sui social.

La canzone del 1978 nel corso del tempo si è trasformata in un inno alla resistenza, usato soprattutto per appoggiare le rivendicazioni dei movimenti femministi ed Lgbt. "All'inizio avevo paura, ero paralizzato e continuavo a pensare che non avrei potuto vivere senza di te al mio fianco. Ma poi ho trascorso così tante notti pensando a quanto mi hai fatto male che sono diventata forte, ho imparato ad andare avanti" cantano e recitano in modo drammatico.

Nell'ironico video compaiono anche Alden Ehrenreich, Andrew Garfield, Michelle Williams, Joel Edgerton, Hailee Stenfield, Greta Gerwig, Michael Shannon, Dakota Fanning, Taraji P. Henson, Felicity Jones, Dev Patel, Ruth Negga, Mahershala Ali, Lucas Hedges, Naomie Harris, Matthew McConaughey e Anya Taylor-Joy.