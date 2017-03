Usa, gruppo musicale italiano Soviet Soviet espulso dal Paese

Il gruppo italiano Soviet Soviet è stato espulso dagli Stati Uniti per aver cercato di esibirsi al SXSW, il festival musicale South by Southwest. Il gruppo è stato arrestato e ha poi trascorso una notte in carcere per "immigrazione illegale" prima di essere inviato in Italia nei giorni scorsi. I Soviet Soviet affermano di essere stati in possesso dei documenti necessari per esibirsi in una manifestazione gratuita.