Usa, famiglia attore Star Trek schiacciato da auto fa causa a Fca

I genitori di Anton Yelchin, l'attore dell'ultimo film della saga di Star Trek morto il 19 giugno, faranno causa a Fiat Chrysler Automobiles, produttore del Suv Jeep Grand Cherokee. Il corpo del 27enne è stato trovato schiacciato tra il cancello della sua casa di Los Angeles e la macchina. Fca aveva richiamato alcune Cherokee del 2015 per un difetto a un sensore che in alcuni casi avrebbe potuto far muovere il mezzo.