Usa, cardigan di Kurt Cobain battuto all'asta a 140mila dollari

L'uso e il tempo non hanno scalfito il suo valore. E' stato battuto a 140.800 dollari il cardigan grigio indossato dal leader dei Nirvana Kurt Cobain il 18 novembre 1993, pochi mesi prima della sua morte, per lo storico concerto acustico dell'MTV Unplugged. Un po' infeltrito e sformato, con una macchia su una tasca e senza un bottone, il maglione del re del grunge è un vero cimelio della storia della musica rock. La base d'asta era di 40mila dollari, ma in breve tempo ha raggiunto l'offerta stellare. Aggiudicato!