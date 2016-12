Urina in strada,Wiz Khalifa beccato

Il rapper Wiz Khalifa è stato denunciato dalla polizia in Sud Africa per aver urinato in pubblico in strada. Il portavoce della municipalità di Pittsburgh, Sonya Toler, ha confermato che il fatto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato nei pressi di un bar. Khalifa, il cui vero nome è Cameron Jibril Thomaz, era in città per esibirsi durante le manifestazioni per l'inaugurazione del campionato di basket.