20 maggio 2015 Up3side, un triangolo di stili diversi per dare una somma perfetta Il trio campano pubblica il nuovo singolo "Puoi sentirmi". Tgcom24 vi offre in anteprima il video Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:59 - Si intitola "Puoi sentirmi" il singolo degli Up3side, di cui Tgcom24 presenta il video in anteprima. Il trio di Casalnuovo di Napoli è al lavoro sul primo album di inediti del quale "Puoi sentirmi" è il brano apripista. "Il nostro nome è la spiegazione concreta dell'unione di tre stili opposti - dicono loro -. Siamo cresciuti ascoltando generi musicali diversi: Angelo è improntato al rock anni 80, Sasy segue le scie moderne dell'R&B e Biagio del pop".

Benché solo ventenni, Biagio Romano, Salvatore Romano e Angelo D'Oria hanno fatto una robusta gavetta fatta di moltissime esibizioni dal vivo, dalle piazze e i centri commerciali ai palazzetti della loro terra natia. Hanno cominciato sfruttando al massimo le potenzialità delle nuove tecnologie, con una serie di cover pubblicate in Rete, arrivando a ottenere il loro primo contratto discografico e lavorare sull'album. Intanto il seguito sui social è notevole, a testimonianza di come i tre sappiano sfruttare appieno il meglio di questa epoca.



"Up3Side non è solo un nome ma la prova di un'unione - spiegano -, in quanto il suo significato ci presenta come tante sfaccettature di un unico disegno, diciamo, che è il nostro modo di legare tre amici dai pensieri differenti e un unico obiettivo: la musica".