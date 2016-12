10 gennaio 2015 UnicoStampo, sound rock e atmosfere noir nel video del nuovo singolo "Così diversi" La band romana fondata dall'ex chitarrista di Pino Daniele, Fabio Massimo Colasanti, presenta in anteprima a Tgcom24 la clip dell'ultimo brano Tweet google 0 Invia ad un amico

11:00 - Gli Unicostampo, la rock band romana nata dall'incontro tra l'ex chitarrista di Pino Daniele, Fabio Massimo Colasanti e il cantante Danilo Cioni, presentano in anteprima a Tgcom24 il video del nuovo singolo “Così diversi”.

Il videoclip, scritto da Colasanti con Federico Palmerini e realizzato da Davide Bastolla, unisce riprese dal vivo e contributi grafici digitali, che insieme al bianco e nero regalano atmosfere noir, citando Sin City, omonimo film della graphic novel creata da Frank Miller. “Negli UnicoStampo abbiamo incanalato tutta la nostra creatività e voglia di sperimentare”, afferma il fondatore Fabio Massimo Colasanti, produttore e chitarrista turnista che ha collaborato con grandi nomi della musica italiana, non solo Pino Daniele, ma anche Gianluca Grignani e Giorgia. “Così diversi” anticipa l'uscita dell'album d'esordio del gruppo e dal 12 gennaio sarà disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming.