Una febbre del sabato sera lunga 40 anni

Cambiano le mode, le tendenze e la musica, ma in un mondo in continua evoluzione ci sono dei punti di riferimento destinati a rimanere tali per sempre. E' questo il caso della celebre pellicola firmata John Badham, "La febbre del sabato sera" che festeggia i 40 dall'uscita nelle sale cinematografiche. Il film con John Travolta nei panni del giovane Tony Manero è da ritenersi ancora oggi una vera e propria icona degli anni Settanta, capace di fotografare in maniera del tutto autentica la working class italo-americana di quel decennio. Con il passare del tempo, anzi, l'importanza della pellicola è cresciuta esponenzialmente e lo dimostra anche il valore della celebre pista da ballo, battuta all'asta proprio in questi giorni a più di un milione di dollari.