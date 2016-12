Un super gruppo per "Aperitivo in Concerto": Sly & Robbie, Nils Petter Molvær e Vladislav Delay

Domenica 20 novembre al Teatro Manzoni di Milano , "Aperitivo in Concerto" presenta l'incontro fra culture. Sul palco ci sarà una fra le più celebri sezioni ritmiche della musica degli ultimi trent’anni, formata dai giamaicani Sly Dunbar (batteria) e Robbie Shakespeare (basso). Il duo incontra un pioniere dell’electro-jazz, il trombettista norvegese Nils Petter Molvær .

A completare il super gruppo ci saranno due alchimisti dei suoni elettrici e elettronici più evocativi come il chitarrista Eivind Aarset e il mago dell’elettronica Vladislav Delay.



Mondi apparentemente opposti che s’incontrano, timbri e armonie complesse che si fondono in un unico trascinante impulso ritmico dal gusto noir. Un vero evento all'insegna di una teatralità arcana, in cui si dipanano culture estremamente diverse ma accomunate dallo stessa volontà di dialogo e di creatività.