Uma Thurman: trucco o ritocchino? L'attrice ha cambiato volto

11:03 - Trucco o ritocchino? Una cosa è certa: il viso di Uma Thurman non è più lo stesso. L'attrice 44enne, fidanzata con il regista Quentin Tarantino, si è fatta notare a New York, sul red carpet della nuova serie tv "The Slap". I siti di gossip si sono subito scatenati, sottolineando che ultimamente la star ha il viso più "stirato" del solito. Altri invece danno la colpa al taglio di capelli. Nuovo caso Renée Zellweger?