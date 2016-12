2 dicembre 2014 U2 senza Bono... per una sera i cantanti sono Chris Martin e Bruce Springsteen Concerto speciale della band irlandese a Times Square per il "World Aids Day". Assente il cantante per l'operazione al braccio si sono presentati due sostituti davvero speciali... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:21 - Serata speciale a Times Square. Nel centro di New York gli U2 sono saliti sul palco per un'esibizione nell'ambito del primo "World Aids Day". Assente Bono per il pesante infortunio al braccio con conseguenti operazioni chirurgiche, il gruppo ha trovato due sostituti niente male: è salito sul palco con loro Chris Martin e poi, per il gran finale, è toccato a Bruce Springsteen.

La serata era promossa dalla Red, organizzazine dello stesso Bono che ha presenziato solo in video. Sul palco sono rimasti gli "U2 minus 1". Anche se quel minus è stato rimpiazzato alla grande. Chris Martin ha cantato "Beautiful Day" (con qualche difficoltà a dire il vero) e "With Or Without You", mentre Springsteen si è unito al gruppo per il finale con "Where The Streets Have No Name" e "I Still Haven't Found What I'm Looking For".



Alla serata hanno partecipato anche Carrie Underwood, che è stata accompagnata alla chitarra da The Edge, e Kanye West.