U2, la band festeggia 40 anni a tutto rock

Era il 25 settembre 1976 quando quattro ragazzi si ritrovarono nella cucina di una casa nel sobborgo di Dublino per formare la band che avrebbe fatto la storia del rock. Nella stanza c'erano gli U2 al completo : il batterista e padrone di casa Larry Mullen , Paul David Hewson ( Bono Vox ), Adam Clayton e David Howell Evans ( The Edge ). Il gruppo ha deciso di festeggiare il traguardo con il nuovo album "Songs of Experience", in uscita in autunno.

Per il disco, in particolare per il singolo che lo anticiperà, gli U2 sono tornati a collaborare con Steve Lillywhite, lo storico produttore dei loro primi album "Boy", "October", "War", figura chiave nella definizione del sound della band. A marzo del 2017 partirà invece il nuovo tour, che li porterà in giro per il mondo.



Legati da un'amicizia proverbiale, tutti i componenti hanno avuto la capacità di gestire le inevitabili tensioni e delusioni professionali. Anche gli U2 oggi si trovano in una fase delicata: dopo 40 anni non e' facile scrivere pezzi all'altezza di "Sunday Bloody Sunday", "I Will Follow", "With Or Without You", "One" o avere la capacita' di inventare nuove forme di integrazione tra video e musica, tra canzoni e tecnologia come hanno fatto negli anni '90.



Eppure i quattro ex ragazzi di Dublino hanno mantenuto una loro integrita' e, nonostante le trasformazioni, continuano a tenere accesa la fiamma che li ha portati a diventare una delle band simbolo degli ultimi decenni del rock.