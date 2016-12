29 dicembre 2014 U2, Katy Perry, Marco Mengoni e Vasco: ondata di musica live nel 2015 Tra artisti italiani ed internazionali i fan non rimarranno delusi dai concerti che animeranno i palazzetti e gli stadi d'Italia Tweet google 0 Invia ad un amico

11:07 - La stagione live 2015 sarà ricca e per tutti i gusti. Sul fronte degli italiani torneranno in tour Lorenzo Jovanotti, Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi e Ligabue mentre tra gli artisti internazionali i fan italiani potranno applaudire gli U2, Katy Perry, Spandau Ballet, Kiss e Ac/Dc.

Dunque ad aprire la stagione italiana sarà Jovanotti, che torna con Lorenzo negli Stadi, dopo il successo dell'estate 2013 e l'uscita del nuovo album prevista per febbraio: prima tappa il 20 giugno ad Ancona. Ma sono molti gli artisti che hanno annunciato il ritorno live. A partire da Ligabue, reduce dal successo negli stadi in estate, che riprende dal 13 marzo da Padova il Mondovisione tour, stavolta facendo tappa nei palazzetti. Sul palco torna anche Francesco De Gregori, che dopo l'uscita del cofanetto "Vivavoce", partirà dalla sua Roma il 20 marzo. Fedez, dopo il sold out del 22 marzo, ha dovuto raddoppiare la data al Forum di Assago, anticipando la partenza del tour al 21 marzo. Gianna Nannini il 4 maggio parte dal Nelson Mandela Forum di Firenze. Il 7 maggio, sempre da Assago, Marco Mengoni dà il via #MengoniLive2015, con il nuovo progetto artistico che vedrà la luce a gennaio. Vasco Rossi non rinuncia all'adrenalina che arriva dal pubblico e dopo il LiveKom 014, riparte il 7 giugno da Bari con il LiveKom 015. Anche Tiziano Ferro, dopo un'assenza di due anni, torna e per la prima volta si esibirà negli stadi: 6 tappe, la prima da Torino il 20 giugno. A due anni dal Noi tour, anche Eros Ramazzotti riprende l'attività live con l'Eros World tour dal 16 settembre all'Arena di Verona (con un'anteprima a Rimini il 12).



Tra i ritorni più attesi quello di Bono Vox e compagni che hanno registrato in 15 minuti il sold out in prevendita per le uniche due date in Italia, il 4 e 5 settembre al Pala Alpitour di Torino. Tra i primi big stranieri ad aprire l'anno nuovo c'è Katy Perry, che sbarca in Italia con il Prismatic World Tour, il 21 febbraio a Milano. A marzo, dal 24, sarà la volta con 5 date, direttamente dagli anni Ottanta, dei redivivi Spandau Ballet, di nuovo insieme dopo la reunion del 2009-2010. Il 30 marzo, invece, a Milano, sono pronti a emozionare Sting e Paul Simon nel loro On stage together, in uno show che proporrà i brani più famosi di entrambi.



Per i giovanissimi ecco che arriverà Ariana Grande che il 25 maggio porta il suo ultimo disco "My everything" al MediolanumForum di Assago. Sempre il Forum, tre giorni dopo, ospiterà la prima delle 5 date di Mark Knopfler, in cui farà ascoltare dal vivo i brani dell'album "Tracker", atteso per gennaio.



Per la stagione dei live all'aperto spiccano all'Arena di Verona i Kiss, l'11 giugno, con 40th anniversary tour, che hanno festeggiato le loro 4 decadi di attività con l'album Kiss 40, uscito a maggio. Altro ritorno atteso è quello degli AC/DC, il 9 luglio in un autodromo di Imola già esaurito, primo tour senza Malcom Young, che ha lasciato la band per motivi di salute. I MUSE infiammeranno l'Ippodromo delle Capannelle a Roma il 18 luglio, con un nuovo spettacolo a tutto rock. Il 15 luglio, a "Umbria Jazz", sarà l'occasione di vedere una Lady Gaga in veste diversa in coppia con Tony Bennett. Robbie Williams, dopo la recente paternità, sta preparando il nuovo "Let me entertain you Tour" che farà tappa al Lucca Summer Festival il 23 luglio. A scaldare Lucca ci penserà anche Lenny Kravitz, che arriva nella città toscana il 26 luglio per la prima delle tre date in Italia. Bisognerà, invece, attendere il 30 ottobre per i Deep Purple, con 4 date a Padova, Milano, Firenze e Roma, e il 21 novembre per i Simple Minds a Milano.