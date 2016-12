13 ottobre 2014 U2, il lancio di "Songs of Innocence": "Bisogna ripartire dai propri errori" Bono e The Edge sono arrivati a Milano per l'anteprima mondiale dell'album, diffuso gratuitamente un mese fa su iTunes ma che ora arriva nei negozi Tweet google 0 Invia ad un amico

09:55 - "Ogni giorno si deve provare a ricominciare, guardare ai propri errori e azioni, da soli o con l'aiuto di Dio: noi l'abbiamo fatto con questo disco". Parola di Bono, venuto a Milano insieme a The Edge a presentare "Songs of Innocence", il nuovo album degli U2 che, diffuso gratuitamente in tutto il mondo il 10 settembre grazie all'accordo con Apple, arriva adesso ufficialmente nei negozi. E intanto si parla già di un tour negli stadi nel 2015.

Il gruppo irlandese, o meglio due quarti di esso, è tornato così in Italia quattordici anni dopo la partecipazione a Sanremo, quattro anni dopo l'ultima esibizione live a Roma. Quella milanese, con pochi e selezionati incontri con la stampa e la partecipazione a "Che tempo che fa" da Fabio Fazio, è stata un'anteprima mondiale: la prima presentazione di 2Songs of Innocence" dopo lo svelamento a sorpresa durante l'evento Apple del 9 settembre.



"Dopo l'ultimo album - ha detto Bono - ci siamo chiesti perchè fare un altro disco, perché stare in una band e siamo tornati alle origini, abbiamo ascoltato la musica degli anni 70 con orecchie nuove, consapevoli di quanto ci avesse influenzato". L'innocenza professata dal nuovo disco è anche uno stato al quale aggrapparsi: "grazie al gruppo e alla musica siamo rimasti sempre un po' innocenti e naif", dice The Edge, e gli fa eco Bono: "al me stesso degli anni '70 direi 'hai piu' ragione di quanto pensi', ma quello che mi spaventa e' cosa direbbe a me un giovane Bono!".



Bono ha anche risposto alle critiche ricevute per l'accordo con Apple che ha portato l'album a mezzo miliardo di persone registrando 26 milioni di download: "Il disco è stato pagato da Apple come dono a tutti quelli che con iTunes per anni hanno pagato la musica: sappiamo bene quanto sia difficile per un musicista farsi pagare, Cole Porter oggi venderebbe t-shirt!".



Ma ora è già tempo di guardare al futuro. Che significa un prossimo album, "Songs of Experience" già annunciato anche se ovviamente non ci sono ancora dettagli sui tempi, ma soprattutto concerti: lasciando gli studi la promessa di Bono e The Edge è stata quella di tornare presto con il resto della band, possibilmente con il tour negli stadi che sebbene non ancora annunciato dovrebbe partire il prossimo anno.