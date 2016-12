6 maggio 2015 U2, concerto a sorpresa nella metropolitana di New York La band si è esibita lunedì nel mezzanino della stazione di Grand Central, in una performance organizzata per "The Tonight Show" di Jimmy Fallon Tweet google 0 Invia ad un amico

11:03 - Gli U2 lo hanno fatto di nuovo. Bono e soci si sono esibiti a sorpresa e gratuitamente in un luogo pubblico. Stavolta, la band irlandese ha deliziato pendolari, turisti e passanti che lunedì sera si trovavano nella metropolitana di New York. Gli U2 hanno suonato nel mezzanino della trafficata stazione di Grand Central, in una performance che sarà trasmessa venerdì durante la puntata de The Tonight Show di Jimmy Fallon, in cui saranno ospiti.

Anche il popolare conduttore televisivo era presente nella stazione della metropolitana durante il mini-concerto, in cui la band ha suonato Angel of Harlem, brano di Rattle and Hum del 1988. Camuffati con parrucche e occhiali da sole, Bono, Adam e The Edge hanno raggiunto Larry, che ha suonato una batteria di secchi di plastica da vernice capovolti.



Non è la prima volta che gli U2 sorprendono i fan con un'iniziativa del genere, anzi, Bono e compagni sono ormai habitué delle esibizioni non preventivamente pubblicizzate. La band iniziò nel 1987, quando salì sul tetto di un palazzo a Los Angeles per suonare e registrare il videoclip di When The Streets Have No Name. Fu un omaggio ai Beatles, che nel 1969 si esibirono “abusivamente”per 42 minuti a Londra. Ancora in onore del quartetto di Liverpool, gli U2 ripeterono la performance nel 2009, quando suonarono sul tetto del palazzo della BBC, per celebrare i 40 anni della “trovata” di John, Paul, George e Ringo e lanciare i singoli Get On Your Boots e Magnificent, contenuti nel nuovo album No Line On the Horizon.



Sempre con intento promozionale, quella volta di Vertigo, primo estratto di How to Dismantle An Atomic Bomb, nel 2004 gli U2 organizzarono un mini-concerto improvvisato sotto il ponte di Brooklyn a New York. Risale al 2014, invece, l'ultima uscita a sorpresa. Nella notte tra il 23 e il 24 maggio, la band si è esibita in un ristorante, "La Osteria di San Jose del Cabo", in Messico.



Oltre al'esibizione improvvisata nella metropolitana della Grande Mela, i fan della band che guarderanno lo show di Jimmy Fallon potranno gustarsi anche uno sketch realizzato insieme al conduttore televisivo. Con tanta ironia, Bono si è infatti prestato a ricreare in chiave comica l'incidente in bicicletta dello scorso novembre, lo stesso incidente che ha compromesso la funzionalità della sua mano e che ancora oggi non consente all'artista di suonare la chitarra.