U2 con Lady Gaga, il duetto inedito va in scena al Madison Square Garden

Gaga si è presentata alla sua maniera, ovvero vestita solo con mutande e reggiseno, oltre a dei tacchi vertiginosi e un'acconciatura cotonatissima.



Per lei l'ennesima incursione in un mondo apparentemente lontano da quello che frequenta, ovvero il pop e la dance. In realtà miss Germanotta ha dimostrato di volersi sempre più emancipare da quel cliché, dandosi al rock (in passato con i duetti con Brian May dei Queen) come al jazz, come visto di recente anche in Italia con il tour insieme a Tony Bennet. Ora sono arrivati gli U2. in quanto a Bono e soci la tournée prosegue in modo trionfale, in attesa di vederli in Italia a settembre a Torino.