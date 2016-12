U2, Bono svela le novità sul prossimo disco "Songs of Experience"

"Songs Of Experience" è l'attesissimo nuovo disco degli U2, che è avvolto ancora in qualche mistero. La novità è che Bono ha dato un po' di anticipazioni durante un'intervista al fansite spagnolo della band: "Il disco non è ancora finito ma sono sicuro che vi piacerà. Per quanto riguarda i testi è ancora più forte di "War". La seconda parte del nostro tour comincerà nel 2017. Forse già a settembre oppure ottobre potrebbe succedere qualcosa".