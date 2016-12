U2, Bono si scusa per l'album regalato: "Ci siamo fatti prendere la mano"

12:22 - E alla fine arrivarono le scuse. Gli U2 ammettono che non tutto è andato alla perfezione nella decisione di recapitare gratuitamente l'album "Songs Of Innocence" nelle playlist di tutti gli iscritti ad iTunes. "Ci siamo forse fatti prendere troppo la mano - ha detto Bono rispondendo a un utente di Facebook -. Un goccio di megalomania, un po' di generosità e la paura che le nostre canzoni non fossero ascoltate".

Per quanto Bono, non più tardi di domenica avesse difeso da Fabio Fazio la decisione di realizzare un accordo con la Apple per la diffusione planetario dell'album, di fronte alla richiesta di un fan di "non pubblicare mai più un album che si carica da solo nelle playlist degli iscritti ad iTunes", il cantante ha fatto parziale marcia indietro. O meglio ha tentato di spiegare le proprie motivazioni ammettendo però che qualcosa non ha funzionato.



"Ho avuto questa meravigliosa idea - ha detto nel corso di un incontro con i fan via Facebook -. Ma forse ci siamo fatti prendere un po’ troppo la mano. Capita spesso agli artisti. Un goccio di megalomania, un po' di generosità, un qualcosa di autopromozione, e la grande paura che le nostre canzoni sulle quali abbiamo investito buona parte degli ultimi anni non fossero ascoltate". A rafforzare l'ultimo concetto l'affermazione che oggigiorno è sempre più difficile farsi notare, anche se ci si chiama U2. "C'è un sacco di rumore là fuori - ha detto Bono -. Penso che sia necessario fare un po' di casino per superarlo". A molti quel casino non è dispiaciuto affatto, ma a tanti altri ha disturbato non poco.