U2, biglietti già esauriti per Torino

10:50 - I due concerti che gli U2 terranno a Torino a settembre 2015 sono già esauriti, lo conferma il Palalpitour. Appena sono stati messi in vendita online sono andati esauriti nel giro di un quarto d'ora. La prima delle due date, quella del 4 settembre, è andata esaurita in cinque minuti, la seconda, quella del 5, nel giro di 10 minuti. Biglietti in vendita sul web anche a 195 euro. Ma per gli U2 è comunque già sold out.