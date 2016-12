U2 annullano concerto a Parigi

La band degli U2 ha deciso di annullare il concerto in programma sabato sera a Parigi, in seguito ai sanguinosi eventi che hanno scosso la capitale francese. Lo comunica lo stesso gruppo sul proprio sito ufficiale. "In seguito allo stato di emergenza in Francia - scrivono Bono e compagni - il concerto degli U2 in programma il 14 novembre non andrà in scena". "I nostri cuori sono per le vittime e le loro famiglie".