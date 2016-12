U2, alla prima del tour a Vancouver The Edge cade dal palco

Prima del tour mondiale per gli U2 a Vancouver, in Canada. Il gruppo irlandese ha aperto il suo "Innocence + Experience Tour" in modo trionfale. Ma non è mancato un fuori programma che poteva costare caro alla band. Durante l'esecuzione dell'ultimo brano, infatti, il chitarrista The Edge ha messo un piede in fallo ed è caduto dal palco. Solo spavento e qualche ammaccatura ma per fortuna nulla di grave.

Dopo l'incidente in bicicletta di Bono di gennaio, per cui il cantante sta pagando le conseguenze ancora adesso, il gruppo ha rischiato un'altra tegola. Per fortuna invece The Edge non si è fatto nulla di grave, come lui stesso ha spiegando ironizzando con un post su Facebook. "Didn't see the edge. I'm ok!", ha scritto, facendo un gioco di parole tra il suo nome d'arte e la passerella in inglese.



Il tour degli U2 arriverà in Italia a settembre, per due date, il 4 e il 5, a Torino.