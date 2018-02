U2, aggiunta una quarta data a Milano per il loro "Experience + Innocence" tour

I concerti italiani fanno parte di una tournée europea iniziata per presentare "Songs of Experience", ultima fatica discografica degli U2. L'album ha debuttato al primo posto della classifica "Billboard 200" negli Stati Uniti e ha permesso loro di essere l'unico gruppo nella storia ad aver raggiunto la vetta della classifica in quattro decadi differenti (1980, 1990, 2000 e 2010).



Il disco, così come il tour, è una sorta di sequel di "Song of Innocence", uscito nel 2014 e dedicato a Paul McGuinness, ex manager del gruppo ritiratosi solo un anno prima.



I concerti al Forum saranno uno show spettacolare, grazie alle ultimissime novità in campo tecnologico. Il palco sarà visibile a 360°, così da permettere alla band di cantare spostandosi e di essere seguita con un ampio spettro visivo dal pubblico. Inoltre un impianto audio all'avanguardia e uno schermo LED ad altissima definizione faranno da contorno ad un live che si prospetta adrenalinico.