Two Fingerz: "Il nostro rap crudo, come i tempi che stiamo vivendo"

Perché un altro album a distanza di un anno dal successo di "V"?

La verità è che siamo degli artigiani della musica, sempre in continua produzione. Certo, non è che tutti giorni abbiamo un'idea nuova, ma facciamo molta ricerca. L'ultimo anno è stato molto prolifico.



Merito anche di Internet?

Sicuramente, la fruibilità della musica è così veloce oggi, ti dà la possibilità di uscire con un nuovo album a distanza di un anno. Gli imput poi ti piovono addosso. Se poi pensi che Rihanna ha fatto quattro dischi in quattro anni...



Come si differenzia dagli altri vostri lavori?

Sicuramente il linguaggio è più crudo, abbiamo sviscerato le tematiche sempre pop ma con una chiave di lettura più diretta.



E vi siete ispirati a Bukowski...

Si, l'epoca in cui viviamo è bukowskiana, cruda, e volevamo fare una fotografia della realtà...



Il messaggio è scrivere poesie per portarvi a letto le ragazze?

La poesia deve essere zozza, ma da anni cerchiamo di far passare dei messaggi. C'è chi si ferma alle apparenze e chi va più nel profondo, diamo sempre una doppia chiave di lettura, perché le persone vanno imboccate..



Collaborate con J-Ax ma anche con Lorenzo Fragola, come nasce questo progetto?

Fragola lo abbiamo conosciuto perché è un compagno di classe del fratello del nostro regista, Flavio Caruso. Doveva venire a trovarci in studio e appena ho sentito il suo inedito l'ho chiamato e gli ho detto che era fortissimo, di far passare X Factor e che poi ci saremmo rivisti in studio. E' un talento, scrive, compone, canta, trova le melodie, arrangia. Speriamo di fare altre cose con lui, perché è talentuoso e alla mano. L'abbiamo chiamato in tempi non sospetti e questo ci ha premiati.



A proposito c'è anche Ilaria, un'altra ex di X Factor...

Abbiamo prodotto tre inedti per tre finali diverse. Ci piace collaborare con i ragazzi. Ben vengano i talent, accendono dei fari su persone che hanno talento. I The Kolors, ad esempio, ad Amici sono incredibili...