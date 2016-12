Tutti pazzi per Konrad Annerud, il sosia di Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio farebbe bene a stare in guardia. In Svezia è infatti spuntato un sosia che possiede tutto il fascino dell'attore agli esordi: stesso sguardo magnetico e stessa aria da artista maledetto. Si chiama Konrad Annerud, ha 21 anni e di professione è barista. Almeno per ora, visto che il suo profilo Instgram è arrivato a quota 157mila iscritti e ha ammesso che in molti lo fermano per un autografo, scambiandolo per il divo.

Per ora Konrad non ha ambizioni attoriali e sta invece cercando di emergere come musicista. La somiglianza con DiCaprio, però, è una carta vincente per sfondare e il 21enne l'ha capito bene. Sui social sono infatti fioccate le foto di lui in posa come l'attore ai tempi di "Titanic", con lo stesso ciuffo biondo e il look da bel tenebroso.



"A volte è fastidioso quando le persone mi chiamano Leo, ma è divertente essere come lui" ha confessato al sito web Nyheter, svelando anche il rovescio della medaglia perché "quando sono all'estero è peggio. Sono stato in vacanza in Italia e tutti volevano farsi le foto con me. E' stata la cosa più folle che abbia mai vissuto".