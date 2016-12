Tutti catapultati per un giorno nel fantastico mondo de "Il Mago di Oz"

16:06 - Quinto appuntamento con la rassegna "Manzoni Family" vede la messa in scena di un'altra storia fantastica conosciuta in tutto il mondo: sabato 17 gennaio, alle 15.30, va in scena "Il mago di Oz". In questa versione il protagonista è un maghetto di periferia che per scappare dalle difficili condizioni di vita che sta attraversando, viene catapultato da un ciclone in un mondo incantato, fantastico e irreale: il mondo di Oz.

Un ambito dove finalmente potrà affrontare le sue paure e assumersi ogni responsabilità. Molti sono gli strani incontri che attraverseranno il suo percorso. Conoscerà la malvagia strega dell'Est e si innamorerà di Glinda, la strega buona del Nord. Insieme a lei proteggerà il cammino di Dorothy. Altri bizzarri personaggi, come l’Uomo di paglia, l’Uomo di latta e Leone lo aiuteranno, tra mille peripezie, a ricondurre Dorothy a casa e ai suoi affetti.



Lo spettacolo è diretto da Michele Visone e i protagonisti sono Salvo Bruno, Carlotta Sibilla, Salvo Vinci, Giancarlo Capito, Roberto Tarsi, Elisa Musso, Jessica Lorusso, Anna Foria, Ivana Scotto e Max Prandelli.



Teatro Manzoni

Via Manzoni, 42 - Milano

tel. 02 7636901

cassa@teatromanzoni.it