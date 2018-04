Tutte le volte che Quentin Tarantino si è trasformato in attore

Quentin Tarantino compie oggi 55 anni e per celebrarlo, abbiamo voluto raccogliere in un video tutte le volte che il famoso regista si è trovato di fronte alla cinepresa invece che dietro di essa. Diverse volte infatti, Tarantino ha ritagliato una parte per sè all'interno dei propri film, recitando per esempio accanto a John Travolta e Samuel L. Jackson in "Pulp Fiction" e poi con Jamie Foxx e Leonardo Di Caprio in "Django Unchained". In trent'anni di carriera non sono mancati i cameo anche all'interno delle pellicole di alcuni suoi colleghi, come in "Somebody To Love" di Alexandre Rockwell o "Tutto può succedere a Broadway" di Peter Bogdanovich.