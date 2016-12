Tuffo nel passato per i Blue: "Cantiamo le cover di quando eravamo ragazzi"

Siete una delle boy band più longeve, tra pause e reunion, quanto è difficile stare ancora insieme?

La cosa migliore dei "Blue" è che nonostante la notorietà e il tempo passato insieme possiamo chiamarci ancora amici. Abbiamo molto rispetto l'uno dell'altro e ci aiutiamo in diverse cose che facciamo. Penso che sia fondamentale.



Perché questa scelta di guardare al passato con "Colours"?

Oggi è sempre più difficile fare musica come quella della Motown (la label tra gli altri di Diana Ross o Stevie Wonder, ndr) ma per me doveva essere un buon album. Così quando abbiamo iniziato a lavorarci in sala registrazione ho suggerito un paio di cover. Ed è funzionato.



A proposito di passato, avete più volte sottolineato di voler recuperare le voste radici...

Infatti, e questo è stato un modo per farlo. E' un album pieno di influenze e di canzoni che ci hanno influenzato da giovani. Siamo una band soul con un taglio pop e cantare le nostre canzoni del passato è stato molto bello.



Il risultato è un album di quasi tutte cover.

Sì abbiamo unito le cover a delle nostre canzoni originali. Molte persone lo fanno ora quindi perché non farlo anche noi Blue?



Cosa avete fatto in quest'ultimo periodo e quali sono i vostri progetti?

Per noi ha tanta importanza l'aspetto live e gli show, il contatto con il pubblico. I nostri fan sono al primo posto. Siamo stati in Asia recentemente per promuovere l'album e abbiamo fatto un tour l'anno scorso che è andato benissimo. Sarebbe bello tornare in Europa quest'anno e rifare un tour lì.



Tu in particolare stai lavorando anche ad altro...

Io sto facendo un nuovo show, un musical. I Blue infatti si stanno prendendo un anno di pausa con un paio di show sparsi. Personalmente io sto facendo molta recitazione e mi sta piacendo tantissimo.



In passato avete collaborato con Tiziano Ferro, c'è qualche artista italiano che vi piace e con cui vi piacerebbe collaborare?

Sarebbe bellissimo lavorare con Andrea Bocelli, sarebbe bellissimo fare una vecchia canzone blues con lui e fare una combinazione opera e pop. Perché lui è fenomenale e un incredibile cantante.