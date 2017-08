Troppi commenti offensivi, Ed Sheeran abbandona Twitter

"Quando troppo è troppo!": deve averlo pensato il cantautore inglese Ed Sheeran , che stanco dei cattivi e offensivi commenti dei suoi follower ha deciso di abbandonare Twitter . "Non c'è nient'altro se non persone che scrivono cose meschine. Un solo commento può rovinare la tua giornata. E' per questo che ne sono uscito" - ha spiegato amareggiato il giovane musicista al Sun.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la forte ondata di critiche social rivoltegli per aver utilizzato una presunta base pre-registrata durante il suo show al festival di Glastonbury . Ma Sheeran ha respinto ogni accusa, e ha puntualizzato: "Tutto ciò che faccio nei miei spettacoli live è dal vivo . Ho usato una loop station, non una base".

In ogni caso, non tutto è perduto per i suoi veri fan, che da sempre lo sostengono anche sui social: il suo account Twitter, infatti, non è stato completamente chiuso, poiché i "cinguettii" di Sheeran verranno generati automaticamente dal suo account Instagram.