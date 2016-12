Tricarico, "Brillerà" è il singolo del ritorno. E con lui ci sono Ale e Franz

Esce il 6 maggio il nuovo singolo di Francesco Tricarico, "Brillerà". Il brano è accompagnato da un divertente videoclip che vede la partecipazione straordinaria del celebre duo di comici Ale e Franz, e che Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva. "Brillerà" anticipa il nuovo album del cantautore, "Da chi non te lo aspetti", in uscita a giugno.