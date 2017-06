TRI.P, un viaggio sonoro: alla Triennale di Milano la nuova rassegna musicale

Dall’11 al 31 luglio a Milano si terrà la prima edizione del Tri.P Music Festival . Saranno 11 concerti che si svolgeranno alla Triennale , tra il Giardino e il Teatro dell’Arte. Definito dagli organizzatori come "un viaggio visionario nel suono contemporaneo, un giro del giorno nei molteplici mondi musicali che raccontano il presente e ne espandono la coscienza", vede tra i protagonisti in scena Kurt Vile , Yann Tiersen , Blonde Redhead e Feist.

La nuova rassegna musicale si aprirà con Kurt Vile, songwriter dolente e lirico come Nick Drake per chiudere con l’unica data italiana di Feist, con il suo ultimo album “Pleasure” che vanta quattro nomination ai Grammy. In mezzo, la dark lady Chrysta Bell con i suoi mondi inquietanti figli del suo mentore David Lynch, Yann Tiersen con il suo piano solo tra atmosfere minimaliste e paesaggi interiori, Arto Lindsay che presenta il suo ultimo “Cuidado Madame”, in bilico tra trance, ritmi candomblé e musica afro brasiliana, e il trio italo-newyorkese dei Blonde Redhead.



Ecco il calendario nel dettaglio:

11 LUGLIO – Kurt Vile And The Violators (Giardino)

12 LUGLIO – Chrysta Bell (Teatro dell’Arte)

14 LUGLIO – Yann Tiersen (Giardino)

15 LUGLIO – Maarja Nuut (Teatro dell’Arte)

18 LUGLIO – Blonde Redhead (Giardino)

19 LUGLIO – Arto Lindsay (Teatro dell’Arte)

20 LUGLIO – Bokanté (Teatro dell’Arte)

21 LUGLIO – Rone (Giardino)

22 LUGLIO – Tristano (Giardino)

25 LUGLIO – Hindi Zhara (Giardino)

31 LUGLIO – Feist (Teatro dell’Arte)