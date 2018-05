TRI-P, alla Triennale il festival come viaggio visionario nel suono contemporaneo

Nato dalla collaborazione tra Triennale di Milano, Triennale Teatro dell’Arte e Ponderosa Music & Art, la seconda edizione vuole raccontare la contemporaneità tra paesaggi e geografie evocate dalla musica, offrendo ospiti internazionali, un circo rock’n’roll, una finestra sui suoni africani in evoluzione. Se il duo austriaco Kruder & Dorfmeister festeggerà sul palco il 25 anni di carriera con un dj set di 4 ore, ritroveremo Emiliana Torrini fautrice da 20 di una commistione tra trip hop e folk. Ci sarà il duo svedese rock folk First Aid Kit e il sempreverde ex cantante degli Screaming Trees, Mark Lanegan, figura chiave sia del grunge che della musica d'autore.



Il focus "Contaminafro" porterà i Konoko N.1, indiscussi protagonisti della trasformazione piena d'energia delle tradizionali sonorità congolesi verso lidi rock ed elettronici, e Moses Sumney voce eterea, soul e tormentata (tra Nina Simone e Nick Drake) che sta ricevendo sperticati elogi internazionali. Al Teatro Arcimboldi per TRI-P Off arriverà il geniale leader dei Talking Heads, David Byrne, fresco di pubblicazione del nuovo disco dopo 14 anni di silenzio.



Questo il calendario:

12-17 giugno CIRQUE ALFONSE

20 giugno ZAZ

23 giugno BEDOUINE

26 giugno MOSES SUMNEY (Festival Contaminafro)

27 giugno BISSIMA (Festival Contaminafro)

28 giugno BISSIMA (Festival Contaminafro)

29 giugno DOBET GNAHORÉ (Festival Contaminafro)

01 luglio KONONO N.1 (Festival Contaminafro)

02 luglio FIRST AID KIT

05 luglio KRUDER & DORFMEISTER

12 luglio EMILIANA TORRINI & THE COLORIST

16 luglio DAVID BYRNE Teatro Arcimboldi (TRI-P off)

17 luglio ALVA NOTO

19 luglio NISHAT KHAN

24 luglio KEVIN MORBY

25 luglio MARK LANEGAN BAND