Trent'anni di Afterhours: "Siamo autodistruttivi, nel bene e nel male"

Gli Afterhours per il loro trentennale si sono regalati un'antologia di quattro album ("Foto di Pura Gioia Antologia 1987-2017"), in uscita il 17 novembre, e una data unica al Forum di Assago il 10 aprile per festeggiare l'evento insieme ai fan.



La raccolta comprende oltre settanta tracce dagli inizi ad oggi e un diario di immagini e racconti, con impressi i momenti fondamentali della loro storia: "Abbiamo scelto i brani in ordine cronologico, selezionando quelli più rappresentativi per l'evoluzione del gruppo e non necessariamente quelli più conosciuti. La svolta è arrivata tre mesi fa, quando la nostra sala prove è andata a fuoco. Mettendo in salvo l'archivio abbiamo scoperto un sacco di materiale accatastato negli anni. In alcune registrazioni non riconoscevo nemmeno la mia voce, segno che è passato davvero un arco di tempo enorme". Grazie a questa raccolta "abbiamo finalmente concretizzato materialmente 30 anni di carriera. Psicologicamente ci ha aiutato a chiudere un periodo, in modo da poter ripartire più leggeri e fare cose diverse".



Tra le nuove sfide affrontate anche la partecipazione di Agnelli come giudice in un talent, che ha avuto su di lui un effetto straniante: "Per la maggior parte del pubblico, che ora mi conosce grazie alla tv, in questi 30 anni semplicemente non sono esistito. Questa è una cosa che mi fa paura, che la televisione possa determinare cosa è reale da cosa non lo è. Però quest'esperienza mi ha aiutato ad aprire i miei orizzonti e avvicinarmi alle persone, anche se non è stato facile per un misantropo come me". La popolarità di Manuel ha avuto un impatto importante anche sul gruppo: "Ho accettato questo ruolo con la speranza che la mia immagine potesse fare da ponte per la band. Ne abbiamo sicuramente guadagnato in visibilità e questo è un bene".