Transilvania, il biglietto per vedere David Guetta si paga... col sangue

In Transilvania, patria del conte Dracula, c'è bisogno di sangue. E così per il Transylvania Music Festival, che si tiene nella cittadina romena di Cluj-Napoca dal 30 luglio al 2 agosto, hanno pensato bene di unire la musica a una buona azione: chi deciderà di donare il sangue potrà infatti entrare gratis al festival, che vede tra gli artisti in cartellone big della dance come David Guetta, Avicii e Boney M.