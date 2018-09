Tranceparenti, Terraforma porta al Parenti un concerto sull'acqua

"Si comincia da questo autunno per far girare le energie. Vogliamo raccontare un luogo all'aperto, che come tale deve vivere le stagioni", ha detto la direttrice dello storico teatro milanese, Andrée Ruth Shammah, ribadendo il leit motiv che lega gli spettacoli: "La parola autunno fa subito pensare a qualcosa che sta tramontando, un’immagine malinconica. Invece per noi rappresenta la rigenerazione, l’inizio del cartellone, il tempo della raccolta e della semina. Questi sono i giorni in cui iniziamo a muoverci per andare alla ricerca dell’energia".



Ed è proprio all'insegna dell'energia che si parte, dopo il concerto di musica elettronica, domenica 23, giorno in cui si celebrerà la festa dell'autunno con "La notte degli incipit", in cui personaggi come Ferruccio De Bortoli, Andrea Kerbaker, Lina Sotis, Anna Nogara e Carlo Fontana leggeranno il prologo dei loro romanzi preferiti. Mercoledì 3 ottobre sarà proiettato il film "Icaros: A Vision" con Filippo Timi, sugli sciamani nella foresta amazzonica del Perù che somministrano ayahuasca.



Il 13 ottobre arriverà la compagnia Aterballetto, con la performance per danzatore, percussionista e light designer "Nine Bells", già premiata alla Biennale Musica di Venezia.



Nel programma anche incontri a tema autunnale, come la lectio "L'autunno del nostro talento" di Vittorio Sgarbi (il 7 ottobre), e a cadenza regolare i momenti teatrali di mercoledì, letture poetiche di lunedì e percorsi filosofici di giovedì. Mercoledì 26 settembre inoltre Paolo Rossi guiderà una parata da Porta Romana e una giornata di riflessioni sul tema delle malattie mentali.