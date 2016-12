Tra Taylor Swift e Tom Hiddleston è già finita... ecco perchè

Stando al tabloid inglese The Sun sarebbe stata proprio Taylor Swift ad aver cominciato a dubitare della relazione e della sincerità del bel Tom. Secondo la cantante lui sarebbe più interessato all'aspetto mediatico della loro love story che al sentimento. Per questa ragione vorrebbe apparire più spesso ad eventi pubblici e sotto i riflettori con lei e aumentare così la sua popolarità. A Radar Online invece una fonte rivela che l'attore, dal canto suo, si sarebbe stancato di fare il "pupazzo" al seguito di Taylor e le avrebbe chiesto di "ufficializzare" la loro storia per renderla più solida e importante. Tra le altre cose l’attore britannico avrebbe chiesto alla fidanzata di essergli accanto durante i prossimi Emmy Awards. A questa decisione la Swift avrebbe reagito malamente.



Come stia davvero andando non è del tutto chiaro, ma i due non si mostrano più insieme da settimane e i rumors si rincorrono ormai a velocità inaspettata. Lui è impegnato sul set di Thor 3 in Australia lei al momento è invece libera e in vacanza in attesa del suo sesto album sul quale ancora non si sa quasi nulla. Ora in programma ci sono gli Emmy Awards di metà settembre dove l’attore è candidato come Miglior attore protagonista in un film tv per The Night Manager di casa ABC. Accanto a lui però Taylor Swift probabilmente non ci sarà.