Toto Cutugno colpito da un malore: annullato il concerto in Belgio

Paura per Toto Cutugno. Il cantante è stato colpito da un improvviso malore nella cittadina di Seraigne, in Belgio, dove avrebbe dovuto partecipare a un concerto gratuito. Lo ha reso noto l'assessore alla cultura, Eric Vanbrabant, spiegando che Cutugno è stato ricoverato all'ospedale di Liegi per problemi cardiaci. "Le sue condizioni sono stabili", ha poi rassicurato l'assessore alla stampa locale. L'evento è stato annullato.